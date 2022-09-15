شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. طه إسماعيل موهوب نَهَل من كل فنون كرة القدم وأشكالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نَهَل الشيخ طه إسماعيل من كل فنون وألوان ومتعة كرة القدم، كان لاعبا موهوبًا ومدربا قديرًا وإدرايا ناجحًا ومحللا فذًا وخبيرا يشار إليه بالثقة والحكمة، تاريخه أعرق من بلدان فى كرة القدم، لعب الكرة قبل تأسيس بطولات واتحادات، تذوق انتصارات وخرج من صدمات، ومنح الكرة أكثر مما منحته.

ولد الشيخ طه فى 8 فبراير عام 1939، وقدم خلال مسيرته سواء داخل المستطيل الأخضر، أو خارجه العديد من النجاحات، حيث بدأ ممارسة اللعبة في شوارع حي المعادي، وانضم بعدها إلى النادي المصري القاهري، وتألق بشكل لافت للنظر مع زميله ميمي الشربيني، قبل أن ينضم إلى صفوف الأهلي عام 1951.

ولم يحتاج طه إسماعيل فترة كبيرة لإثبات وجوده داخل القلعة الحمراء، وبعد أيام معدودة من انضمامه للنادى الأحمر اختاره المدير الفني المجري تيتكوش، لأداء إحدى المباريات الاستعراضية فى معسكر النادى بمرسى مطروح، ونجح فى إحراز هدفين فاز بهما الأهلي لينضم لصفوف الفريق الأول، ويبدأ رحلة التألق داخل المستطيل الأخضر.

الشيخ طه استمر مع الفريق الأول بالأهلي لمدة 10 سنوات، حصد خلالها العديد من البطولات المحلية، وحصل على لقب قاعدة الصواريخ، بسبب تسديداته القوية، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل لاعب في مصر، عامي 1961 و1962، وامتاز بوفرة مجهوده وقدرته على اللعب في أكثر من مركز؛ إذ لعب في مركز الدفاع الأيسر، وكجناح أيسر، وفي قلب الهجوم.

وعندما بدأ طه إسماعيل التفكير في اعتزال اللعبة، والتحول إلى العمل التدريبي، سافر نهاية عام 1967 إلى ألمانيا الشرقية للحصول على دورات تدريبية متقدمة في التدريب، عاد بعدها ليتولى تدريب فريق بنها، لكنه لم يستمر أكثر من عام في منصبه.



طه اسماعيل مع طارق سليم وعادل هيكل

ومع بداية عام 1969 أعلن أنه سيعود للملاعب وبدأ فى إنقاص وزنه والعودة للتدريبات لاكتساب اللياقة البدنية، لكن توقف النشاط الرياضي في مصر لمدة تزيد عن 5 سنوات؛ بسبب حرب الاستنزاف، ما جعله يقرر اعتزال اللعب نهائيا في عام 1970.



طه اسماعيل

تولى مؤخرا طه إسماعيل منصب رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وهي اللجنة التي تعاقدت مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، الذي حصد معه لقبي الدوري والسوبر المصري، قبل أن يعتذر عن استكمال المهمة، بسبب عمله كمحلل كروي لمباريات الدوري، عبر قناة أون تايم سبورتس.

طه إسماعيل، أكد من قبل أن لقب الشيخ، هو الأقرب لقلبه، كونه ارتبط به منذ فترة لعبه كرة القدم، عندما لقبه به الناقد الرياضي الراحل نجيب المستكاوي، مشيرا أن اللقب جاء من تشبيه الأخير لفريق الأهلي بفرقة المنشدين التي يقودها طه إسماعيل.

وقدم طه إسماعيل رسالة الدكتوراة، التي حصل عليها بعنوان "خصوصية التصويب"، وأجرى دراسة خلالها عن النادي الأهلي، ومنتخب مصر، ومنتخبات بطولة كأس العالم في عام 1986، لتحليل أداء كل اللاعبين.