شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة يد الزمالك لتونس للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى تونس للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك مواجهاته بالبطولة بمواجهة الترجى التونسى السبت قبل ملاقاة الكويت الكويتى الأحد.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء الأحد فى نفس التوقيت و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 .

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى ، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.