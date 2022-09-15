شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المنتخب الأوليمبى.. والتدريب الأول اليوم بملعب فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاءت مسحة الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم واللاعبين التى أجريت صباح اليوم سلبية وذلك قبل مغادرتهم القاهرة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وأشرف على المسحة الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة د.طارق سليمان ومساعديه د.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري اخصائي التأهيل ، ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريبه الأول فى السادسة مساء اليوم بملعب فاركو وقد أنهى محمود حرب مدير المنتخب كافة الترتيبات الخاصة للمعسكر الذى ينتهي يوم 27 سبتمبر الجاري.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني قد أعلن قائمة المنتخب والتى وضمت 28 لاعبا هم : حمزه علاء " الاهلي " وعلى الجابري " سيراميكا كليوباترا" وعلى نادر " الخور القطري " احمد نادر السيد " فيزيلا البرتغالى " فى حراسة المرمي .. واحمد سيد غريب ومحمد أشرف ورأيت خليل ومحمد مغربي " الأهلي " ومحمد طارق " الزمالك " وعبد الله عادل وزياد كمال " انبي " ووليد فرج ومحمود جهاد " فاركو" ومصطفي ميسي وعربي بدر " سيراميكا كليوباترا" ومحمود صابر وعماد ميهوب " بيراميدز " واسامه الجزار وزياد فرج واسلام المزين " المصري البورسعيدي " ومحمد شحاته " طلائع الجيش " وكريم عبد الحميد " وادى دجلة " وعبد الغني محمد " الاتحاد السكندري " وعبد الرحمن أجويرو " غزل المحلة "وعلى زعزع " الجونة " وهشام شعبان" فيوتشر " واياد العسقلاني " الإسماعيلي "

وكان المنتخب الأوليمبي قد خاض معسكره الأول تحت قيادة ميكالى من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري بالإسكندرية ويعتبر هذا هو المعسكر الثاني للمنتخب الذى ينتظر الفائز من بتسوانا وايسواتني فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة خوض الدور الأول.