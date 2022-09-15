شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضية سمر.. مصر تحتل المركز الـ16 فى ترتيب ميداليات بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المركز السادس عشر فى ترتيب الدول من حيث الميداليات ببطولة العالم التى تقام بصربيا ، بعد الميدالية الفضية التى توجت بها سمر حمزة لاعبة المنتخب .

وتصدرت اليابان الترتيب فى المركز الأول برصيد 7 ميداليات و تليها صربيا المستضيفة فى المركز الثانى برصيد 4 ميداليات.

توّجت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة، بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم التي تقام بصربيا، بعد الهزيمة أمام بطلة تركيا ياسمين أدار.

ويخوض يوسف حميدة لاعب المنتخب منافساته فى البطولة اليوم ، حيث يشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين هم: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة.