شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسات منفردة مع لاعبى الأهلى على هامش التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للأهلى على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجياً، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم سواء في الملعب أو خارجه.
ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حالياً باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التى يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.
كما قرر مسئولو النادى الأهلى إحالة ملف الصفقات الجديدة للسويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الذي تسلم المهمة رسميًّا، ويشاهد حاليًّا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالنادي الأهلي إن حاجة الفريق لصفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ستكون وفق رؤية المدير الفني مارسيل كولر، وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي مصريين وأجانب، وتم عرض موقفهم على المدير الفني، الذي لا يزال يشاهد مبارياتهم لتحديد مدى حاجة الفريق لأي منهم أو بعضهم.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنه تم عرض مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الماضية، وظهروا بمستوى طيب لبحث إمكانية الاستعانة بأى منهم وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، ومستوى كل واحد من هذه العناصر.