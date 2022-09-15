شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسات منفردة مع لاعبى الأهلى على هامش التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى الجديد للأهلى على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجياً، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم سواء في الملعب أو خارجه.

ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حالياً باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التى يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.