شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة يصل موزمبيق لمؤازرة الفراعنة فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة إلى موزمبيق لمؤازرة الفراعنة فى نهائيات بطولة أفريقيا المقامة هناك فى ظل تأهل 4 لاعبين للدور قبل النهائى.

ويخوض رباعى منتخب الملاكمة مواجهات قوية، اليوم الخميس، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى موزمبيق على صعيد 4 أوزان مختلفة.

تأتى المواجهات كالتالى:

عمر عبد العزيز وزن 67 مع بطل الجزائر.

عبدالرحمن عرابي وزن 80 مع كودفوار

محمد ابراهيم السلامونى 92 ك مع بطل كوت ديفوار .

يسري رزق فوق 92 مع بطل السنغال.

وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق وبرونزيتان يمنى عياد وعمر عبد العزيز.