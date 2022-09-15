شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة إيليكت التشادى فى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للتوجه إلى الكاميرون، غدا، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يسعى فيه الفريق الأبيض لمواصلة التألق الذى شهده خلال الفترة الماضية والتى حقق فيها الفريق بطولتى الدورى والكأس.



ويرصد ”الخليج 365” كيفية استعداد الفريق الأبيض لهذه المواجهة.. ويرصد ”الخليج 365” كيفية استعداد الفريق الأبيض لهذه المواجهة.. تدريبات خاصة على دقة التسديد

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على التسديدات خلال مران الفريق، وقام الجهاز الفني باستخدام المرمى الصغير، مع تنفيذ التمريرات الثنائية بين اللاعبين والمرور من الحواجز الحديدية ثم التسديد على المرمى من أجل زيادة دقة التسديدات.





فيريرا يعقد جلسة مع طبيب الزمالك

فيما عقد فيريرا جلسة خاصة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى على هامش تدريب الفريق الأخير الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وجاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق من الناحية الطبية وحصول اللاعبين على التطعيمات الخاصة قبل السفر إلى الكاميرون.



تعليمات خاصة من فيريرا للونش وجلسات تحفيزية للاعبين تعليمات خاصة من فيريرا للونش وجلسات تحفيزية للاعبين حرص فيريرا على منح محمود حمدى الونش مدافع الفريق، تعليمات خاصة خلال مران الفريق، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

وطلب المدير الفنى للفريق من اللاعب تنفيذ بعض الأمور الخططية الخاصة بمركزه، في إطار الاستعدادات لمواجهة بطل تشاد.

كما حرص فيريرا على توجيه رسائل تحفيزية للاعبي فريقه، مؤكدا على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية لهذة المواجهة المهمة في بداية مشوار المنافسة على البطولة الأفريقية.