شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات الحكام بعد تحصيل رسوم القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تحصيل رسوم القيد الصيفى من الأندية.

ويسعى اتحاد الكرة لتوفير عوامل النجاح للحكام المصريين فى الموسم الجديد بعد تعيين مارك كلاتنبرج مسئولا عن منظومة التحكيم المصرى.

ويغلق اتحاد الكرة، اليوم الخميس، باب قيد وتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد موسم 2022 / 2023 والتى تضم اللاعبين القدامى.

وفتح اتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر الجارى على أن يغلق اليوم باب قيد القوائم الأولية، وينتهى القيد للقوائم الإضافية للدورى الممتاز يوم 10 أكتوبر المقبل.

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، وخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس، فى مقر الاتحاد، مؤخرا وتطرق علام خلال جلسته معهما لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بشئون كرة القدم.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الثنائي خلال الفترة المقبلة لمناقشة العديد من الأمور.