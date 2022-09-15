دولة عربية تتقدم لاستضافة كأس السوبر الإيطالي بمبلغ ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تقديم السعودية عرضًا لاستضافة كأس السوبر الإيطالي لمدة 6 سنوات.

وأكدت صحيفة "ميلانو فينانزا" أن السعودية تقدمت بعرضًا بقيمة 138 مليون يورو، لاستضافة كأس السوبر الإيطالي من 4 فرق لمدة 6 مواسم، بمبلغ خيالي.

وأكملت الصحيفة، أن العرض السعودي لاستضافة كأس السوبر الإيطالي يشمل بطولة رباعية من ثلاث مباريات تضم أول مركزين في الدوري وأطراف نهائي كأس ايطاليا.

وأشارت الصحيفة أن التكلفة الموجدة في العرض السعودي تصل إلى 23 مليون لكل موسم بالمقارنة بـ8 مليون حاليا.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الفائز أو أحد المشاركين سيواجه بطل كأس السوبر السعودي.