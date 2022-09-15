الصفقة السابعة.. الإسماعيلي يتعاقد مع الشبراوي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، التعاقد مع محمود الشبراوي لاعب فريق الجونة.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، فإن صاحب الـ27 عامًا، وقع للنادي الأصفر حتى موسم (2025 - 2026).

واجتاز اللاعب الاختبارات الطبية بنجاح، قبل انضمامه للنادي الإسماعيلي رسميًا، حيث أصبح الشبراوي الصفقة السابعة.

وكان النادي الإسماعيلي أعلن التعاقد مع الثنائي الأفريقي ياو أنور وعبد القادر كوليبالي والثلاثي التونسي فراس شواط ونور زمان الزموري وحمدي النقاز بجانب باسم مرسي وأخيرًا محمود الشبراوي.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي احتل المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة في الموسم الماضي.