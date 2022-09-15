شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. هدف عالمى يتوج الأهلى بطلا للبطولة العربية أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعلن تتويجه بطلا للبطولة العربية للأندية أبطال الدورى فى نسختها رقم 12 فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1996.

واستضاف النادى الأهلى هذه البطولة بمشاركة 7 فرق بجانبه وهى الرجاء البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، الهلال السوداني، واتحاد بليدة الجزائري، شباب خدمات رفح الفلسطيني، الوحدات الأردنى، وجاء تتويج الأهلي باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي عن طريق مجدى طلبة من ضربة ركنية فى الدقيقة الثالثة خدعت حارس الرجاء، وتعادل نذير صلاح الدين "هداف البطولة" فى الدقيقة 19، وفى الشوط الثانى أعاد هادى خشبة التقدم مجددا للأهلى فى الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد وليد صلاح الدين الفوز بهدف عالمى فى الدقيقة الأخيرة.

مثل الأهلى بقيادة الألمانى راينر هولمان فى النهائى كل من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، محمود أبو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفي، أحمد نخلة (ياسر ريان)، هشام حنفى، هادى خشبة، مجدى طلبة (أسامة عرابى)، رضا عبد العال (وليد صلاح الدين)، أحمد عبد المنعم كشرى.

وساهم في تتويج الأهلي باللقب كل من عصام الحضرى، مصطفى كمال، حسام حسن، سمير كمونة، عمرو الحديدى، محمد شرف، سيد غريب.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.