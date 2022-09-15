شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستبعد 10 لاعبين من معسكر إعداد المصرى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى المصرى، استبعاد 10 لاعبين من معسكر الفريق المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للموسم المقبل، وضمت قائمة المستبعدين كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح.

وينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، ظهر اليوم الخميس، فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك فى مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه فى منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التى أعلن عنها المدير الفنى للفريق إيهاب جلال، 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالى: أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، الناشئ إيهاب العايدى، عمرو موسى، إسلام أبو سليمة، كريم العراقى، أحمد علاء، حسين السيد، فريد شوقى، ايزى ايميكا، اسلام عطية، حسن على، محمد جريندو، أحمد الشيخ، محمد عنتر، إلياس الجلاصى، عمرو مرعى، والثنائى الجزائرى الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر.

وحسم النادى المصرى 5 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى المصرى على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصرى مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز.