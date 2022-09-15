شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا فى معسكر المصرى المغلق بالقاهرة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، ظهر اليوم الخميس، فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، وذلك فى مستهل أولى مراحل فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2023/2022 والمقرر انطلاقه فى منتصف أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة التى أعلن عنها المدير الفنى للفريق إيهاب جلال 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالى: أحمد مسعود ، عصام ثروت ، محمد شحاتة ، الناشئ إيهاب العايدى ، عمرو موسى ، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي ، أحمد علاء ، حسين السيد ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، محمد جريندو ، أحمد الشيخ ، محمد عنتر ، إلياس الجلاصي ، عمرو مرعي ، والثنائي الجزائري الجديد عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر.

وحسم النادى المصرى 5 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز.