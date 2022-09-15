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يوسف حميدة يستهل منافساته فى بطولة العالم للمصارعة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض يوسف حميدة، لاعب منتخب المصارعة، منافساته اليوم فى بطولة العالم التى تقام بصربيا، فى دور الـ16 من المنافسات.

وكان يوسف حميدة قد توج بفضية بطولة العالم تحت 23 سنة، وقت أن كان لاعبا فى صفوف المنتخب الأمريكى، قبل أن يطلب اللعب باسم مصر والانضمام للمنتخب المصرى.

وحققت سمر حمزة الميدالية الفضية فى نهائي البطولة بالخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

وكان هيثم فهمى ومحمد ابراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبى المنتخب ودعا المنافسات مبكرا، حيث خسر كيشو المباراة الأولى، بينما ودع منيع البطولة من دور الـ16، بينما خرج فهمى من دور الترضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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