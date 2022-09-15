شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهات أول جولات دورى محترفى اليد والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غدا الجمعة، أولى جولات دورى المحترفين لكرة اليد للرجال والمرتبط مواليد 2004 للموسم المحلى الجديد 2022/2023.

وتشهد الجولة الأولى على صعيد الرجال مواجهات بين كل من طلائع الجيش مع هليوبوليس 4 عصرا، 2 ظهرا للمرتبط وهليوليدو مع القناة فى الثامنة مساء والسادسة للمرتبط والشمس مع البنك الأهلى 6 مساء للرجال السادسة للمرتبط والعبور مع جزيرة الورد 8 مساء و6 للمرتبط وسبورتنج مع الطيران 6 مساء للرجال 4 المرتبط و دلفى مع الزهور و الأوليمبى مع الجزيرة 6 مساء 4 المرتبط و الأهلى مع المعادى 4 للرجال 2 ظهرا المرتبط .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.