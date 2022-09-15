شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أتوبيس منتخب مصر الجديد فى معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صممت شركة بريزنتيش، راعى اتحاد الكرة ومنتخب مصر، أتوبيس المنتخب خلال معسكر شهر سبتمبر الجارى، والذى يتخلله وديتان أمام النيجر وليبريا يومى 23 و27 سبتمبر الجارى، وأثنى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على تصميم الأتوبيس وظهوره بشكل جيد.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران منتخب مصر الأول الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية أمس، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر، وحرص الجهاز الفني واللاعبون على الاطمئنان على اللاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة.

وغادر دونجا مران منتخب مصر الذى أقيم مساء أمس الأربعاء فى استاد برج العرب، بعد تعرضه للإصابة التى لم يستطع إكمال المران بسببها، واستقل سيارة إسعاف من أجل إجراء الفحوصات للاطمئنان على حالته بعد الإصابة القوية التى تعرض لها خلال تدريب الفراعنة.