شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحقق رقمًا سلبيًا لم يحدث منذ 23 عامًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، رقمًا سلبيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل الذي حققه مع نظيره ريد بول سالزبورج.

نتيجة مباراة تشيلسي وسالزبورج

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بنظيره ريد بول سالزبورج، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسقط تشيلسي في فخ التعادل أمام سالزبورج بعدما كان متقدمًا بهدف رحيم ستيرلينج، لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما، ويرفع رصيده إلى نقطة واحدة.

وكانت مباراة سالزبورج هي المباراة الأولى التي يظهر فيها جراهام بوتر، في قيادة تشيلسي، عقب توليه مهام عمله.

جراهام بوتر تولى المهام الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عقب إقالة توماس توخيل، بعد الهزيمة من دينامو زغرب بهدف نظيف.

رقم سلبي لتشيلسي

وبحسب شبكة “أوبتا”، المتخصصة في الأرقام والاحصائيات، فإن هذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها تشيلسي في تحقيق الفوز في مباراتيه الافتتاحيتين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة أن المرة الأولى التي تعرض فيها تشيلسي لذلك، كان في موسم 2000/1999.