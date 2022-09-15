شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من كورتوا بعد فوز ريال مدريد على لايبزيج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتقد تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حالة ملعب سانتياجو برنابيو، خلال مباراة فريقه ضد لايبزيج.

ريال مدريد يتخطى عقبة لايبزيج

وانتصر فريق ريال مدريد على حساب نظيره لايبزيج، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

كورتوا ينتقد أرضية ملعب سانتياجو برنابيو

وقال كورتوا للموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا: "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول وحالة أرضية ملعب (سانتياجو بيرنابيو) لم تساعدنا في بناء لعبنا كما كنا نتمنى".

وتابع: "ربما عندما لعبنا بشكل أفضل، لم نقم بخطر كبير، لكن المفتاح كان أننا استغلينا فرصنا، كان ذلك مهمًا، لنبدأ دفاعنا عن اللقب بانتصارين متتاليين”.

وأضاف: “الآن إذا تمكنا من الفوز في مباراتنا ضد شاختار، فسنضمن تقريبًا التأهل إلى الدور التالي”.

واستكمل: "في الضغط، كنا واحدًا لواحد ودائمًا ما كانت هناك فجوة ولعبوا بسهولة شديدة، بمجرد أن أصلحنا ذلك، لم يخرجوا بشكل جيد وفي اللعبة كان علينا التحسن، فقدنا أيضًا تمريرات كثيرة".

واستكمل:" فرص لايبزيج للثنائي فيرنر ونكونكو؟، إنهما ذو كفاءة ويمكن أن يحدثا المفاجأة، لقد كنت منتبهًا ببعض التصديات".

واختتم "ست نقاط من أصل ست هي دائمًا بداية جيدة الآن إذا تغلبت على شاختار ولديك تسعة تترك شاختار بأربعة.. من المهم أن تفوز باللقاءات التالية".