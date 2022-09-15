شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. منافسة شرسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، صراع خاص بين اللاعبين على لقب هداف الشامبيوزليج.

وانتهت منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، والتي شهدت تسجيل هالاند لهدف وصيام ليفاندوفسكي.

ويتقاسم صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، كلًا من إيرلينج هالاند وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي، 3 أهداف.

2- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة، 3 أهداف.

3- كيليان مبابي - باريس سان جيرمان، 3 أهداف.

4- ماريان شفيد - شاختار، هدفين.

5-ريتشارليسون - توتنهام، هدفين.

6-بيوتر زيلينسكي - نابولي، هدفين.

7- ليروي ساني - بايرن ميونخ، هدفين.

8-جودي بيلينجهام - بوروسيا دورتموند، هدفين.

9-نوا أوكافور - سالزبورج، هدفين.

10-ميسلاف أورشيتش - دينامو زغرب، هدفين.

11-أليكسس سايليمايكرس - ميلان، هدفين.

12- محمد قدوس - أياكس، هدفين.

13-لوكا مودريتش - ريال مدريد، هدف.

14-فينيسيوس جونيور - ريال مدريد، هدف.

15-رافا سيلفا - بنفيكا، هدف.

16-فيل فودين - مانشستر سيتي، هدف.

17-لويس دياز - ليفربول، هدف.

18-محمد صلاح - ليفربول، هدف.