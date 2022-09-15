شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لكارلو أنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني في قيادة فريقه لتحقيق فوزا قاتلا على نظيره لايبزيج الألماني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة متجهة نحو التعادل إلا أن فالفيردي نجح في احراز هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 80 قبل أن يضيف أسينسيو الهدف القاتل في الدقيقة 90.

رقم مميز جديد لأنشيلوتي

وسلطت الصحف العالمية الضوظ على تحقيق كارلو أنشيلوتي إنجاز مميز في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس أمام لايبزيج بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ووفقا لما نشرته شبكة " جول " العالمية، فإن أنشيلوتي أصبح هو المدرب الثاني الذي ينجح في الوصول للانتصار رقم 100 في البطولة الأوروبية.

أنشيلوتي يقترب من رقم السير أليكس فيرجسون

وتابعت الشبكة أن رقم أنشيلوتي يأتي بعدما نجح مدرب مانشستر يونايتد السابق السير أليكس فيرجسون في الوصول لهذا الرقم وهو المدرب الذي يحمل الرقم القياسي بتحقيقه 102 فوزًا في دوري الأبطال.

وأضافت بأن المدير الفني الإيطالي أصبح هو الأكثر تحقيقًا للشباك النظيفة في تاريخ دوري أبطال أوروبا بواقع 78 مباراة.