شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد إطلاق النسخة الجديدة من فوتبول مانجر 2023 ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المتظر أن تكون النسخة الجديدة من لعبة "فوتبول مانجر" والتي سيتم إطلاقها قريبا، الأفضل في تاريخ اللعبة الشهيرة.

لعبة "فوتبول مانجر" المعتمدة على المحاكاة هي واحدة من أكثر الألعاب التي ينتظرها الجميع سواء من يلعبها أو من يستخدمها لمعرفة بعض الأمور الفنية بشأن الأندية والمدربين واللاعبين.

موعد إطلاق النسخة الجديدة من فوتبول مانجر 2023



سيتم الإعلان عن نسخة 2023 من لعبة فوتبول مانجر، يوم 8 نوفمبر/تشرين الأول من العام الجاري.

ورغم أن نهائيات كأس العالم 2022 ستكون بعد 12 يوما فقط من هذا التاريخ، سيكون هناك التزام بإصدار اللعبة في موعدها السنوي.



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تتوفر لعبة فوتبول مانجر 2023 عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة ماك، والكمبيوتر اللوحي.

ويمكن شراء اللعبة عبر متاجر، Steam وEpic Games وWindows Store وXbox وNintendo Switch وApple Store وGoogle Play Store ولأول مرة عبر متجر PlayStation.

سيكون هناك 4 إصدارات من اللعبة كالتالي:

فوتبول مانجر 23: تجربة محاكاة كاملة ومنقطعة النظير

لوحة تحكم فوتبول مانجر 23: نسخة مبسطة ومحسّنة للعب على وحدة التحكم

فوتبول مانجر 23 للهواتف: أسرع طريقة للوصول إلى اللعبة

فوتبول مانجر 23 تاتش: مصممة لتحقيق تقدم سلس وسهل باللعبة

المقطع الدعائي الرسمي للعبة فوتبول مانجر 2023

يمكنك الآن مشاهدة الفيديو الدعائي الرسمي للعبة فوتبول مانجر 2023.



في حين أن هناك تكتم حول التفاصيل في هذا الوقت، يبدو من المحتمل إلى حد ما أن يتم تحسين محرك مطابقة فوتبول مانجر 2023 بشكل أكبر. وقد تحسنت الرسومات خلال الإصدارات القليلة الماضية من اللعبة.



وقال مايلز جاكوبسون المسؤول عن الجرافيك باللعبة في هذا الصدد: "نريد أن تبدو لعبتنا مثل لعبة كرة القدم الحقيقية بصورة كاملة، من زاوية كاميرا معينة".

سيكون هناك إضافات كبيرة من البيانات والأرقام إلى النسخة القادمة من اللعبة، وهذا سيمكن المديرين من تحليل الأرقام عند البحث عن تحسين فريقهم بصورة أكبر.

في النسخة السابقة أضيفت أدور جديدة للاعب قلب الدفاع خاصة، ومع تطور اللعبة من الناحية التكتيكية الآن، تواكب فوتبول مانجر وتيرتها - لذلك لا تستبعد إضافة أدوار ومهام جديدة في نسخة 2023.

يمكن إضافة أنماط ضغط جديدة إلى اللعبة، لكن تميل التعديلات إلى أن تكون طفيفة، ومع ذلك يمكن رؤية واجهة جديدة تماما.

ولأول مرة ستظهر مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في اللعبة بعد التعاقد الرسمي بين الطرفين.

سيكون بإمكانك المضي قدما في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، والسوبر الأوروبي.

وفي سياق منفصل واصل المنتخب السعودي الإعلان عن المزيد من المباريات الودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري،

ووصل العدد الإجمالي للفريق حتى الآن إلى 8 مباريات خلال سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.



وكما سبق أن أعلن الاتحاد السعودي ستكون البداية مع الإكوادور يوم 23 من الشهر الجاري، ثم بعدها بأربعة أيام مع الولايات المتحدة.

وستلعب السعودية ثلاث مباريات في الشهر المقبل أمام مقدونيا وألبانيا وهندوراس أيام 23 و26 و30 على الترتيب وكلها في أبوظبي.

وستكون المباريات الثلاث في نوفمبر تشرين الثاني، كما تم الإعلان سابقا، أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا أيام 6 و10 و16، بحيث تكون أول مباراتين في أبوظبي والثالثة في الرياض مع المنتخب الذي بلغ نهائي النسخة الماضية من كأس العالم.

وخاضت السعودية مباراتين وديتين في يونيو حزيران الجاري استعدادا لكأس العالم أيضا وخسرت بنفس النتيجة 1-صفر أمام المنتخبين القادمين من أمريكا الجنوبية وهما كولومبيا وفنزويلا.

وتبدأ السعودية مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر تشرين الثاني، وقبل اللعب مع بولندا ثم المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.