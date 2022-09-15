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تعرف على مواجهات فراعنة الملاكمة فى نصف نهائى أفريقيا بموزمبيق اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض رباعى منتخب الملاكمة مواجهات قوية، اليوم الخميس، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى موزمبيق على صعيد 4 أوزان مختلفة .

تأتى المواجهات كالتالى :

عمر عبد العزيز وزن 67 مع بطل الجزائر.

عبد الرحمن عرابي وزن 80 مع كودفوار

محمد ابراهيم السلاموني 92 ك مع بطل كوت ديفوار .

يسري رزق فوق 92 مع بطل السنغال.

وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق وبرونزيتان يمنى عياد وعمر عبد العزيز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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