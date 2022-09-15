تعرف على مواجهات فراعنة الملاكمة فى نصف نهائى أفريقيا بموزمبيق اليوم

القاهرة - سامية سيد - يخوض رباعى منتخب الملاكمة مواجهات قوية، اليوم الخميس، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى موزمبيق على صعيد 4 أوزان مختلفة .

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محمد يوسف

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