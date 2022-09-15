شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات فراعنة الملاكمة فى نصف نهائى أفريقيا بموزمبيق اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض رباعى منتخب الملاكمة مواجهات قوية، اليوم الخميس، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى موزمبيق على صعيد 4 أوزان مختلفة .تأتى المواجهات كالتالى :
عمر عبد العزيز وزن 67 مع بطل الجزائر.
عبد الرحمن عرابي وزن 80 مع كودفوار
محمد ابراهيم السلاموني 92 ك مع بطل كوت ديفوار .
يسري رزق فوق 92 مع بطل السنغال.
وحقق المنتخب الوطنى الأول للملاكمة 3 ميداليات فى بطولة البحر المتوسط الماضية ذهبية الأوليمبى يسرى رزق وبرونزيتان يمنى عياد وعمر عبد العزيز.