شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. 6 أهداف فى القمة الأفريقية التاسعة بين الأهلى والزمالك بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزاً على نظيره الزمالك برباعية مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت باستاد الجونة بالغردقة فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 2013.

أقيمت القمة التاسعة أفريقيًا بين الأهلى والزمالك بالغردقة، تقدم الزمالك مبكرًا عن طريق عمر جابر في الدقيقة الرابعة، وتعادل وليد سليمان بعدها بخمسة دقائق، وفى الدقيقة 15 تقدم الأهلي بهدف سجله أحمد عبدالظاهر لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

وفى الشوط الثانى عزز الأهلى تقدمه بهدفين آخرين سجلهما محمد أبو تريكة، وأحمد فتحى، قبل أن يسجل أحمد حسن كامل هدف تقليل الفارق قبل النهاية بثمانية دقائق.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة محمد يوسف في القمة الأفريقية التاسعة مكونا من : شريف إكرامي، أحمد فتحي، وائل جمعة "كابتن الفريق"، محمد نجيب، سيد معوض، شهاب الدين أحمد، حسام عاشور، وليد سليمان "محمود حسن تريزيجية"، عبدالله السعيد، محمد أبوتريكة (أحمد شديد قناوي)، أحمد عبد الظاهر (الموريتاني دومنيك دا سيلفا).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حلمي طولان مكونا من :عبدالواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد سمير أبوالعمايم (حازم إمام الصغير)، محمود فتح الله، حمادة طلبة، محمد عبدالشافي، عمر محمود جابر (أحمد حسن كامل)، نور السيد، أحمد توفيق، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد عيد عبدالملك (محمد إبراهيم أبواليزيد)، أحمد جعفر.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ويضمن الصعود لنصف النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عن 4 نقاط ويودع البطولة رسميا.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.