شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اتحاد الكرة، اليوم الخميس، باب قيد وتسجيل القوائم الأولية للأندية استعدادا للدورى الجديد موسم 2022 / 2023 والتى تضم اللاعبين القدامى.

وفتح اتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر الجارى على أن يغلق اليوم باب قيد القوائم الأولية، وينتهى القيد للقوائم الإضافية للدورى الممتاز يوم 10 أكتوبر المقبل.

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، وخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس، فى مقر الاتحاد، مؤخرا وتطرق علام خلال جلسته معهما لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بشئون كرة القدم.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الثنائى خلال الفترة المقبلة لمناقشة العديد من الأمور.