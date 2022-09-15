شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هنا جودة فتاة بطموح "لا محدود" فى عالم تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك هنا جودة لاعب تنس الطاولة طموح لا محدود فى عالم اللعبة فى ظل سيطرتها على تصنيف الناشئين و حصد ذهب المحافل الدولية التى تشارك فيها .

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة مؤخرا التصنيف العالمى للشابات تحت 19 سنة، من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وتوجت هنا جودة بذهبية الفرق مع منتخب السيدات فى البطولة الأفريقية، التى أقيمت بالجزائر، وكذلك ذهبية الزوجى المختلط رفقة محمد البيلى لاعب المنتخب أيضا.

هنا جودة من مواليد 12 ديسمبر عام 2007، و بدأت اللعبة فى الرابعة من عمرها واشتهرت ابعد تألقها مع النادي الأهلي قبل أن تحترف بالسويد، ونجحت هنا فى التتويج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة للناشئين، واحتلال المركز الأول، وذلك بعد الفوز على منافستها لاعبة روسيا بنتيجة 3-0 من قبل .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة هنا جودة فى الصور التالية :