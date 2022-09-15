شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التدريبات فى التتش تحت قيادة كولر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداده للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية التى يخوضها الفريق على ملعب التتش، حيث حدد مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للفريق، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التتش.

يأتى ذلك استعدادًا لأولى مباريات الفريق في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 للبطولة، ويقوم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالاتفاق على أطراف المباريات الثلاث، وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بها.

وقرر المدير الفني للأهلي رفع الحمل البدني للاعبين في الفترة الحالية من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية وتجهيزهم لأفضل فورمة فنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، لاسيما بعد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين عقب نهاية الموسم الماضي.

ويرغب كولر في التدرج في مستوى الجرعات التدريبية التي يحصل عليها اللاعبون من أجل الارتقاء بمستواهم البدني على أن يخصص فقرات متنوعة على هامش التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش من أجل تحسين المستوى البدني لدى اللاعبين قبل خوض أية مواجهات رسمية في الفترة القادمة.