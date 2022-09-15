شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض البيع النهائى فى نظام مقايضة الصفقات ويرحب بالإعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الزمالك نظام المقايضة بشكل نهائي في الصفقات ورحب بفتح باب الإعارات لعدد من اللاعبين الشباب والناشئين لإكسابهم بعض الخبرات مع الفرق المتنافسة على أن يعودوا للفريق الأبيض في الموسم المقبل .

كان مسئولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات عديدة مع بعض الأندية على رأسهم فيوتشر والبنك الأهلى للتعاقد مع بعض اللاعبين إلا أن مسئولي الفريقين طلبوا بعض اللاعبين كبيع نهائي وهو ما رفضه الزمالك مؤكدين أنهم سيوافقوا فقط على بند الإعارة أو دفع الأموال نظير الإستغناء عن الصفقات المطلوبة .

وأكد مصدر مسئول داخل نادى الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور تعلموا الدرس من الماضى بعد رحيل أكثر من لاعب خلال الموسم الماضى مع اللجنة المؤقتة بالإعارة لمدة موسم مع وضع بند في العقد يتيح للفريق المشترى تفعيل عقد البيع النهائي حال تألق أي لاعب وهو ما كان يرغب في تنفيذه فاركو مع محمد صبحى حارس مرمى الزمالك الذى عاد لبيته منذ أيام قليلة .