ليلة لا تنسى.. بلال مظهر يسجل 5 أهداف لباناثينايكوس بدوري أوروبا للشباب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - استطاع المحترف المصري بلال مظهر لاعب فريق باناثينايكوس أن يسجل خمسة أهداف في مرمى سلافيا صوفيا البلغاري في لقاء انتهى بنتيجة (8-0) ضمن مسابقة الدوري الأوروبي للشباب.

وقدّم بلال مظهر ليلة لا تنسى بتسجيله خمسة أهداف في 72 دقيقة، حيث سجل هدفه الأول بعد دقيقتين فقط.

وبعد مرور نصف ساعة عاد مظهر ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يعود صاحب الأصول المصرية ليسجل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقائق 49 و58و66.

ويُعد بلال مظهر من أبرز لاعبي باناثينايكوس حيث أنهى الموسم الماضي هدفًا للدوري اليوناني للشباب بتسجيله 21 هدفًا.

جدير بالذكر أن مظهر عبد الرحمن لاعب موناكو السابق، أعلن تلقيه عرضًا لتمثيل نجله لمنتخب فرنسا للشباب، إلا أنه رفض رغبة في تمثيل نجله لمنتخب مصر، حيث يحمل بلال الجنسية المصرية والفرنسية.