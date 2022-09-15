مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. 4 محترفين في مهام أوروبية وعربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

يشهد اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة على مستوى الدوريات العربية والعالمية، ولعب من أبرزها خوض 4 لاعبين مصريين محترفين في الخارج مباريات مع أنديتهم.

على مستوى الدوري الأوروبي، يحل نانت الذي يضم مصطفى محمد ضيفا على كاراباج أجدام.

وفي نفس البطولة يلعب طرابزون سبور الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" أمام سرفينا زافيزدا في مباراة هامة بالنسبة للفريق التركي.

وفي السعودية يلعب الثنائي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد أمام الخليج في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أما الدوري الإماراتي هيشهد مباراة الجزيرة الذي يضم أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق أمام العين.

أبرز مباريات الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد وأومونيا.. 18:45.

شيريف تيراسبول ومانشستر يونايتد.. 18:45.. بى ان سبورت بريميوم 1

كاراباج أجدام ونانت.. 18:45.. بى ان سبورت 1HD

طرابزون سبور وسرفينا زافيزدا.. 18:45.. بى ان سبورت اكسترا 1

روما وهلسنكي.. 21:00.. بى ان سبورت بريميوم 1

الدوري السعودي

الاتحاد والخليج.. 20:00.. اس اس سي 1 HD

الدوري الإماراتي

الجزير والعين.. 18:30.. أبو ظبي الرياضية 1 HD