شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: هدف هالاند يذكرني بكرويف وسعيد من أجل ستونز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بتحقيق الفوز القاتل على بوروسيا دورتموند أمس بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان السيتي متأخرا بهدف نظيف إلا أنه تمكن في الدقائق العشر الأخيرة من احراز هدفين عن طريق ستونز مدافع الفريق وهدف هالاند الذي نال اعجاب جوارديولا المدير الفني للفريق.

جوارديولا يشبه هدف هالاند بكرويف

وقال جوارديولا في تصريحاته عقب المباراة عن هدف هالاند: "يا له من هدف، إنه هدف رائع للغاية، أتذكر منذ فترة طويلك في برشلونة سجل يوهان كرويف هدفًا مشابهًا بشكل كبير أمام أتلتيكو مدريد، سعيد بما يقدمه هالاند وسعيد بأن هدفه يحاكي هدف يوهان كرويف ".

جوارديولا يعلق على هدف ستونز

وعن الهدف الذي سجله يتونز مدافع الفريق بتصويبة، قال جوارديولا: "جون ستونز لم يكن لديه شجاعة التسديد من قبل ولكن كان لدينا الزخم والايقاع وتوقعنا أن يقوم بالتسديد، الهدف يعد هدفا استثنائيا وأنا سعيد جدا من أجل ستونز ".

وأختتم قائلا:" لم نقدم مباراة جيدة بالشكل المطلوب، دورتموند فريق استثنائي، لقد عرفنا ذلك، ولكن سعيد أيضا بأننا نتمتع بمرونة كافية واداء خط الهجوم للفريق بقيادة ألفاريز وهالاند، انهما يقدمان شكل جيد داخل منطقة الجزاء".