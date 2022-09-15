شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يشتعل الصراع على صدارة مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد مرور جولتين فقط من المنافسات.

وانتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، في جولة شهدت إثارتها المُعتادة.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى



1 نابولي 6 نقاط.

2 ليفربول 3 نقاط.

3 أياكس 3 نقاط.

4 رينجرز دون نقاط

المجموعة الثانية

1 كلوب بروج 6 نقاط.

2 ليفركوزن 3 نقاط.

3 أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

4 بورتو دون نقاط.

المجموعة الثالثة

1 بايرن ميونخ 6 نقاط.

2 برشلونة 3 نقاط.

3 إنتر ميلان 3 نقاط.

4 فيكتوريا بلزن دون نقاط.

المجموعة الرابعة

1سبورتنج 6 نقاط.

2 توتنهام 3 نقاط.

3 آينتراخت 3 نقاط.

4 أوليمبك مارسيليا دون نقاط.

المجموعة الخامسة

1 ميلان 4 نقاط.

2 دينامو زغرب 3 نقاط.

3 ريد بول سالزبورج نقطتين.

4تشيلسي نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1ريال مدريد 6 نقاط.

2 شاختار 4 نقاط.

3 سيلتك نقطة واحدة.

4 ار بي لايبزيج دون نقاط.

المجموعة السابعة

1 مانشستر سيتي 6 نقاط.

2 بوروسيا دورتموند 3 نقاط.

3 كوبنهاجن نقطة واحدة.

4 إشبيلية نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1باريس سان جيرمان 6 نقاط.

2 بنفيكا 6 نقاط.

3 يوفنتوس دون نقاط.

4.مكابي حيفا دون نقاط.

