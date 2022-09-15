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جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - يشتعل الصراع على صدارة مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعد مرور جولتين فقط من المنافسات.

وانتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، في جولة شهدت إثارتها المُعتادة.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 


المجموعة الأولى


1 نابولي 6 نقاط.

2 3 نقاط.

3 أياكس 3 نقاط.

4 رينجرز دون نقاط

المجموعة الثانية

1 كلوب بروج 6 نقاط.

2 ليفركوزن 3 نقاط.

3 أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

4 بورتو دون نقاط.

المجموعة الثالثة

1 بايرن ميونخ 6 نقاط.

2 3 نقاط.

3 إنتر ميلان 3 نقاط.

4 فيكتوريا بلزن دون نقاط.

المجموعة الرابعة

1سبورتنج 6 نقاط.

2 توتنهام 3 نقاط.

3 آينتراخت 3 نقاط.

4 أوليمبك مارسيليا دون نقاط.

المجموعة الخامسة

1 ميلان 4 نقاط.

2 دينامو زغرب 3 نقاط.

3 ريد بول سالزبورج نقطتين.

4 نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1 6 نقاط.

2 شاختار 4 نقاط.

3 سيلتك نقطة واحدة.

4 ار بي لايبزيج دون نقاط.

المجموعة السابعة

1 مانشستر سيتي 6 نقاط.

2 بوروسيا دورتموند 3 نقاط.

3 كوبنهاجن نقطة واحدة.

4 إشبيلية نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1باريس سان جيرمان 6 نقاط.

2 بنفيكا 6 نقاط.

3 يوفنتوس دون نقاط.

4.مكابي حيفا دون نقاط.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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