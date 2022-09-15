شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يسخر من قرار الحكم بعد حصوله على إنذار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المساهمة في فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع نيمار في إحراز هدف الفريق الثالث في الدقيقة 88 ليحتفل بطريقته الخاصة بوضع يديه بجانب رأسه ويخرج لسانه مما استدعى الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في وجه النجم البرازيلي.

نيمار يسخر من الإنذار الذي حصل عليه

وعبر نيمار عن استياءه بسبب هذا القرار مؤكدا أنه غير سعيد بالحصول على البطاقة الصفراء لمجرد احتفاله بتسجيل هدف أثناء اللقاء.

وقال نيمار في فيديو على الحساب الرسمي له عبر "انستجرام":"كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر".

وأكمل:"حصلت على بطاقة صفراء لمجرد احتفالي بهدف، في المرة القادمة سأخبر الحكم بأني أريد الاحتفال".

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل الآن صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط متساويا مع بنفيكا البرتغالي حيث حقق الفريقان الفوز في الجولتين الأولى والثانية.

أرقام نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وشارك نيمار مع فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم في 10 مباريات مختلفة، نجح خلالهم في إحراز 11 هدفا وصناعة 7 آخرين.