شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتفوق على رونالدو رقميا بدوري أبطال أوروبا بعد هدفه بالأمس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المساهمة بفوز فريق باريس سان جيرمان أمس بنتيجة 3-1 في مباراة الفريق الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ميسي يتفوق على رونالدو برقم جديد في دوري أبطال أوروبا

واستطاع ميسي في تسجيل هدفا أمس ليواصل كتابة أرقاما متميزة باسمه ويستمر الصراع بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صعيد الأرقام ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشبكة أوبتا فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا ينجح في هز شباك 39 فريقا مختلفا بالبطولة.

وتابعت الشبكة بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في التسجيل في مرمى 38 فريقا مختلفا، إلا أن هدف ميسي أمس أضاف للاعب الأرجنتيني أفضلية على نظيره البرتغالي.

غياب رونالدو عن دوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يغيب عن المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك بعدما فشل فريقه مانشستر يونايتد في التأهل للبطولة والتواجد ضمن الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي في جدول ترتيب المسابقة الموسم الماضي.

ويشارك كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي حيث يستعد الفريق الإنجليزي لخوض مباراة الجولة الثانية اليوم أمام فريق شيريف تيراسبول في المباراة التي ستقام على استاد شيريف في تمام الثامنة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن ميسي نجح في المساهمة مع باريس سان جيرمان في 6 أهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا على مدار الموسمين الماضي والحالي.