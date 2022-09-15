الامارات | هدف هالاند في دروتموند يذكر غوارديولا بالأسطورة كرويف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن هدف إرلينج هالاند المذهل في الفوز 2-1 على بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يذكره بأسطورة هولندا يوهان كرويف. وقفز المهاجم النرويجي عاليا عند القائم البعيد ليحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية من الناحية اليسرى بقدمه اليسرى في المرمى.

وأبلغ غوارديولا مدرب برشلونة السابق الصحفيين "يا له من هدف، أتذكر منذ زمن بعيد أن يوهان كرويف أحرز هدفا مشابها أمام أتليتيكو مدريد. من الرائع أن إرلينج فعل مثل يوهان كرويف". وقلب سيتي تأخره إلى فوز في آخر عشر دقائق أمام نظيره الألماني العنيد، وكان جوارديولا سعيدا برد فعل فريقه.

وأضاف مشيرا إلى الشوط الأول المتواضع من سيتي قبل أن يتغير الوضع بعد ثلاثة تغييرات في الدقيقة 58 "اعتدنا على ذلك مؤخرا، لا أحب ذلك.

"لعبنا بشكل سيء، وبدون شراسة وكنا متواضعين. بمشاركة فيل (فودن) وبرناردو (سيلفا) وجوليان (ألفاريز) تغيرت سرعتنا وأحرزنا هدفين رائعين". وجاء هدف التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز.

وقال غوارديولا "أنا واثق أنه بالنظر إلى ما قدمناه في الشوط الأول لم يكن ستونز ليملك الشجاعة للتسديد، لكن استعدنا إيقاعنا والزخم وقلنا سنعود. كان أمرا استثنائيا. أنا سعيد حقا". وأضاف "(دورتموند) فريق استثنائي. وكنا على علم بذلك. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لكن في الوقت ذاته من الجيد امتلاك هذه المرونة والرغبة في التعويض. أتى الأمر ثماره بوجود جوليان وإرلينج في منطقة الجزاء".