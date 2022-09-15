شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يشعل المنافسة بين لاعبى المنتخب فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية في اليوم الثالث للمعسكر المقام حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك استعدادا لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين والمقرر لهما يومي 23 و27 من الشهر الجاري.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول اجتماعات سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران المنتخب يوميًا في المعسكر، يتطرق فيها إلى ضرورة التركيز وبذل الجهود للدخول في القائمة النهائية التي يُعلن عنها بعد غد السبت.

وضمت القائمة الأولى لمعسكر المنتخب كلا من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف.

ويتكون الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر من: "أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، وأيمن عبد العزيز مدرب مساعد، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.