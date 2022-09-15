شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من أنشيلوتي بشأن قلة أهداف فالفيردي مع ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز أمس على نظيره لايبزيج الألماني بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يفوز على لايبزيج بهدفين

وكانت المباراة متجهة نحو التعادل إلا أن فالفيردي نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 80 قبل أن يضيف أسينسيو الهدف الثاني مع نهاية الشوط الثاني والمباراة.

وقال أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عقب اللقاء: "لم نكن في أفضل حال ولم نقدم الكثير خلالها، كنا نسعى دائما لإعاقة محاولات الخصم على مرمانا".

وأكمل:"أردنا اللعب من أجل الفوز وأيضا اليقظة الدفاعية كانت مهمة من أجل عدم تلقي أهداف، لذلك حرصت على أن يكن لاعبو خط الوسط في الدفاع ولم أدفع بهم للأمام".

تصريحات أنشيلوتي عن فالفيردي وأهدافه مع ريال مدريد

وعن الهدف الذي سجله فالفيردي قال: "فاجأني اللاعب بقلة تسجيله للأهداف مؤخرا وفي الموسم الماضي سجل هدفا وحيدا وأخبرته على ضرورة تغيير ذلك".

وأردف أنشيلوتي:"أبلغته على ضرورة التسديد بالقدم اليسرى وأنه إذا سجل أقل من 10 أهداف فيجب تمزيق بطاقتي التدريبية، إنه لاعب رائع ويجب علينا الانتظار قليلا لنرى فالفيردي هو الأفضل بالعالم في مركزه".

يذكر أن بعد فوز ريال مدريد فقد وصل الفريق للنقطة السادسة في جدول ترتيب المجموعة السادس متفوقا على كل من شاختار وسيلتك ولايبزيج.