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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقدم لك مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022 بمختلف البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباريات الجولة الثانية بدور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي، أبرزها مواجهة بين شيريف المولدوفي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس



ويسعى المان يونايتد للفوز خارج أرضه، لتذوق طعم الانتصار الأول له في البطولة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية 0-1 أمام ريال سوسيداد الإسباني.

كما ستقام بعض مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي، أبرزها بين الجزيرة والعين.

وفي الجولة الرابعة من الدوري السعودي، يلتقي الاتحاد مع الخليج، فيما يخرج النصر لمواجهة الباطن في عقر داره.

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد أنه لا مجال في الوقت الحالي لتقديم مستويات رائعة من قبل حامل لقب دوري أبطال أوروبا موضحًا الأسباب.



وقاد أنشيلوتي فريق ريال مدريد للفوز 2-0 على لايبزيج الألماني، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا خلال الـ10 دقائق الأخيرة بعد مباراة كادت تنهي سلسلة انتصارات الميرينجي هذا الموسم.

وبقيت المباراة سلبية حتى الدقيقة 80 قبل أن يسجل فيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو هدفي الفوز "ق 80 و91".

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وأوضح أنشيلوتي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب (سانتياجو برنابيو): "حققنا فوزا مستحقا، في هذه الفترة من الموسم لا يمكنني أن أطالب اللاعبين بتقديم أداء رائع، بإمكاني أن أطالبهم باللعب بذكاء للفوز بالمباريات".

وتابع: "كنا نريد التقدم في النتيجة في وقت أبكر، ولكن المباريات، بشكل خاص في دوري الأبطال، وأمام هذا الفريق الذي كان يمتلك دفعة قوية من الفوز بنتيجة كبيرة على (بروسيا) دورتموند... كنا قلقين بعض الشيء، ولكننا أكملنا المهمة بنجاح".

وأضاف صاحب الـ63 عاما: "الغضب أو القلق أمر طبيعي، لا أتذكر مباراة هادئة في دوري أبطال أوروبا، لم يحدث من قبل، ولن يحدث، ما يميز بحق هذا النادي، هو أن جميع لاعبيه مدريديين، وهذا في النهاية له ثقله، ثقل القميص أمر مهم جدا، ويجعلك تشعر أنك مدريدي مثل كل الجماهير".

وحول الفترة الرائعة التي يمر بها الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي مع الفريق منذ بداية الموسم، قال مازحا: "الأمر الغريب بالنسبة لي هو أنه في الموسم الماضي سجل هدفا وحيدا من تسديدة".

وتابع: "قلت له إذا لم تكن قادرا على تسجيل 10 أهداف على الأقل في الموسم فسوف أمزق بطاقة التدريب الخاصة بي وسأذهب للتقاعد، واليوم سجل بقدمه اليسرى، لم أشاهده مطلقا يسدد بقدمه اليسرى (قالها وهو يضحك)، وهذا يعني أنه يكتسب الثقة".

وعما إذا كان اللاعب سينافس على الأفضل في العالم، قال: "يجب أن ننتظر قليلا".

واختتم الإيطالي المخضرم تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يضغط على النجم الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة الدربي يوم الأحد أمام أتلتيكو مدريد على ملعب (الميتروبوليتانو) في قمة الجولة السادسة لليجا، في إشارة للإصابة في الفخذ التي يعاني منها.

وكان أنشيلوتي أكد قبل لقاء لايبزيج أنه لن يضغط على بنزيما من أجل المشاركة في لقاء أتلتيكو مدريد ولن يعتمد عليه إلا إذا كان لائقًا تمامًا للمشاركة.

واصل رياض محرز عروضه المخيبة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يظهر بمستواه المعهود أمام بروسيا دورتموند الألماني، مساء الأربعاء.

وشارك الدولي الجزائري وبعد طول انتظار بصفة أساسية كلاعب جناح أيمن، خلال اللقاء الذي شهد تحقيق فريقه للفوز على حساب ضيفه الألماني بنتيجة 2-1.



ولم يقدم محرز الكثير، ليقرر مدربه الإسباني بيب جوارديولا استبداله في الدقيقة 57، بينما كانت النتيجة تشير لتأخر بطل إنجلترا بهدف دون رد.

ولم يكن محبو بطل إنجلترا راضين عن قائد منتخب الجزائر، وألقوا باللوم على الجهاز الفني الذي دفع به رفقة جاك جريليش، رغم أن الثنائي نادرا ما قدم مستوى جيدا عندما يشاركان سويا.

وغرّد أحد المشجعين بقوله: "الاعتماد على محرز وجريليش سويا هو جريمة في حق كرة القدم".

وأضاف مشجع آخر: "منذ متى كانت ثنائية محرز وجريليش ناجحة؟ آخر مرة تم فيها الاعتماد عليهما خسرنا بنتيجة 1-3 أمام ليفربول".

وسار مشجع ثالث على نفس النهج مغردا: "محرز وجريليش يمنحانك سيطرة على الكرة، لكن ليس لديهما القدرة على التوغل، لا أرى أن بيب جوارديولا سيدفع بهما سويا في المباريات الكبيرة، قد يعتمد على محرز أو بيرناردو سيلفا على الجناح الأيمن، وأرى أن تواجد فيل فودن أمر ضروري".

وواصل مشجع أحد مشجعي "السماوي" قائلا:"فيل فودن وخلال 10 دقائق، قام بما لم يقم به محرز وجريليتش مجتمعين".

وختم مشجع آخر بقوله: "محرز وجريليش مرشحان للقب أسوأ جناحين في أوروبا".