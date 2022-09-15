شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة تجتمع بالأندية الأسبوع المقبل لحسم شكل وموعد قرعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، اجتماعا مع أندية الدوري خلال الأسبوع المقبل للتنسيق على شكل المسابقة وضوابطها، وتحديد موعد قرعة الموسم الجديد من المسابقة والذي ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وبدأت الرابطة اجتماعاتها مع مسئولى الأندية الـ18 في الدوري لحسم ملف توزيع حقوق البث، حيث تُلزم اللائحة الداخلية الرابطة بتوزيع حقوق البث على الأندية، بعدما شهدت هذه الجزئية تعقيدا فى الموسم الماضي بسبب انتخاب الرابطة على أمور تعاقدية منتهية مسبقا.

وتتولى الرابطة تحديد شكل مسابقة الدوري وانتظامها، ويحسم المجلس الجديد والاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام موعد قرعة الموسم الجديد، الذى ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل، بعد قرابة شهر ونصف من الراحة التى حصلت عليها الأندية عقب انتهاء الموسم المنقضي فى نهاية أغسطس الماضي.

وجاء تشكيل الرابطة الجديد لموسم 2022-2023 كالتالي: "أحمد دياب رئيسًا، وعماد متعب نائبًا وممثلا عن الأهلي، وثروت سويلم وصف الدين بسيوني ممثلين عن اتحاد الكرة، وشريف صالح، وخالد رفعت عن المصري والزمالك، وأحمد النجار ممثلا عن الأندية العسكرية".