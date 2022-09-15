انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبى استعدادا لتصفيات إفريقيا.. اليوم

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الخميس، معسكر المنتخب الأولمبي الثاني مع البرازيلي روجيريو ميكالي، بعد المعسكر الأول الذي كان في شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن الاستعداد لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من خوض المرحلة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023 تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب.، التي تقام سبتمبر الجاري، حيث سيخوض الفراعنة الصغار مشوارهم بدءًا من الدور الثاني.

وحسب القرعة فإن منتخب مصر سيواجه في الدور الثاني الفائز من مباراة إسواتيني وبوتسوانا التي تقام في الدور الأول.

ويخوض منتخب مصر ذهاب الدور الثاني من التصفيات خارج أرضه خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، على أن يلعب مباراة الإياب في القاهرة في الفترة من 28 إلى 30 من نفس الشهر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات، فإنه سيلعب ضد المتأهل من مواجهة سيراليون وزامبيا، مارس المقبل.