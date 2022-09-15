شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس، الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال، الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعدما تقرر أن تبدأ فترة الإعداد منتصف سبتمبر الجاري، على أن يقام معسكر داخلي مغلق للفريق، تجهيزا لموسم 2022-2023.

وحسم النادي المصري، 5 صفقات حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصري في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز.