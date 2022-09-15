شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع محمود الشبراوي لاعب الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات انتقال محمو د الشبراوي صانع الألعاب بصفة رسمية قادماً من نادي الجونة حتي نهاية موسم 2025 / 2026.

واجتاز اللاعب الاختبار الطبي بنجاح في ظل رغبته القوية بالانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مسئولو الإسماعيلي قد حصلوا على الاستغناء الخاص باللاعب من الجونة بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية بينهما فى الساعات الماضية.

وحقق "الشبراوي" حلمه منذ الصغر بإرتداء قميص الدراويش خاصة وأنه ابن من أبناء الإسماعيلية.