اخبار الرياضه

الإسماعيلى يعلن التعاقد مع محمود الشبراوي لاعب الجونة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن التعاقد مع محمود الشبراوي لاعب الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات انتقال محمو د الشبراوي صانع الألعاب بصفة رسمية قادماً من نادي الجونة حتي نهاية موسم 2025 / 2026.

 

واجتاز اللاعب الاختبار الطبي بنجاح في ظل رغبته القوية بالانضمام لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان مسئولو الإسماعيلي قد حصلوا على الاستغناء الخاص باللاعب من الجونة بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية بينهما فى الساعات الماضية.

 

وحقق "الشبراوي" حلمه منذ الصغر بإرتداء قميص الدراويش خاصة وأنه ابن من أبناء الإسماعيلية.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا