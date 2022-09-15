شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر رد جابر على عرض الكويت لمواجهة منتخب الشباب وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا من نظيره الكويتي لتنظيم مباراتين وديتين الأسبوع المقبل، خلال المعسكر المقام حاليا لشباب الفراعنة استعدادا لنهائيات أمم افريقيا للشباب.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة تقديم العرض للجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمود جابر للبث فيه، بعدما اعتذر المنتخبان النيجيري والكاميروني للشباب عن مواجهة نظيرهما المصري في معسكر شباب الفراعنة الذي انطلق أمس ويتخلله وديتين يومي 21 و25 من الشهر الجاري.

وكان اتحاد الكرة تواصل مع المنتخبين النيجيري والكاميروني لمواجهة منتخب الشباب وديًا بعدما كان مقررًا لشباب الفراعنة مواجهة بنين، قبل أن يعتذر الأخير لظروف تخص الاتحاد البنيني لكرة القدم.

وأعلن محمود جابر المدير الفني للفراعنة عن قائمة ضمت كلا من: في حراسة المرمى عبد الرحمن نفادي، محمد عادل أمين، كرم أحمد نبيل، وفي خط الدفاع خالد عوض، محمود بسيوني، عبد الرحمن رشدان، محمد أحمد شرقية، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، محمد كمال، أحمد رضا، محمد حمدي، رمضان محمود، وفي الوسط طارق علاء، محمد فارس، ماجد هاني، محمود نبيل، محمود على سيد أوكا، رامز حفظ الله، عمر الساعي، وفي الهجوم كلا من أحمد عبد الرحيم أيشو، محمد عماد، يوسف حسن، أحمد نادر حوش، صلاح باشا، محمود مرسي، وفارس حاتم"