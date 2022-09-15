الامارات | سيف معيوف بطلاً لطواف صلالة للدرّاجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للدرّاجات بطواف صلاله للدرّاجات الهوائية، الذي أقيم على مدار أربعة أيام، بعدما نجح في الفوز بالترتيب العام للفرق بختام الطواف، كما فاز درّاجو المنتخب الوطني بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق سيف معيوف بطل الطواف، حيث فاز بالمركز الأول ودرع الطواف والقميص الذهبي، وجاء في المركز الثاني جابر المنصوري، ثم عبدالله الحمادي في المركز الثالث، وخالد معيوف رابعاً.

كما سيطر المنتخب الوطني على قمصان التميز الأربعة بفوز سيف معيوف بالقميص الذهبي، كما فاز خالد معيوف بالقميص الأخضر الخاص بالنقاط، وفاز جابر المنصوري بالقميص الفضي الخاص بالمرتفعات، وفاز عبدالله الحمادي بالقميص الأبيض الخاص بفئة تحت 23 عاماً، ليحقق إنجازاً في أول مشاركة خارجية له مع منتخب الكبار.

وشارك في الطواف 11 منتخباً وفريقاً من السعودية وعُمان والبحرين وتايلاند والإمارات.

وأكد المدير الفني للمنتخب، عبدالله سويدان، لـ«الإمارات اليوم»، سعادته الكبيرة بالحفاظ على لقب الطواف للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى قوة الطواف قياساً بالعام الماضي، وأوضح أن «الفوز بالطواف هو إعداد جيد للمنتخب الوطني، الذي اكتسب خبرة المشاركة في مثل هذه الأحداث الكبرى».

درّاجو المنتخب فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق معيوف والمنصوري والحمادي.