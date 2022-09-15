الامارات | 25 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب دينيس، 24 لاعباً استعداداً لخوض معسكر إعداد داخلي في دبي خلال الفترة من 18 إلى 27 الجاري، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة، إذ ضمت القائمة كلاً من اللاعبين: راكان المنهالي، وسلطان الزعابي، وعبدالله الحمادي، وزايد سلطان، ومحمد المازمي، ووليد راشد، وعبدالرحمن عادل، ومنصور الشامسي، وحمدان العامري، وبدر ناصر، ومايد الطنيجي، وحمد فهد، وسلطان البدواوي، وأحمد محمود، وعبدالعزيز البلوشي، وعبدالله الرئيسي، وعبدالله الحمادي، وخالد الاصبحي، وعلي عبدالعزيز، وعبدالعزيز السويدي، وناصر سالم، وفهد بدر، وإسماعيل الزعابي، وعبدالله فدعق، وياسر حسن.