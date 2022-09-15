الامارات | خورفكان يريد مصالحة جمهوره على حساب «النصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع خورفكان إلى إيقاف سلسلة الخسائر التي تعرّض لها في أول جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستضيف النصر عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة.

وتعدّ المواجهة صعبة لجهوزية النصر الذي يبلغ رصيده أربع نقاط، ورغبته في تحقيق الفوز والبقاء قرب فرق الصدارة، بينما يطمح خورفكان إلى تحقيق الفوز الأول وهو يتسلح بجمهوره وملعبه وعودة لاعبيه المصابين.

وعانى خورفكان ثغرات دفاعية كلّفته استقبال شباكه خمسة أهداف في المباراتين الماضيتين أمام الجزيرة (4-2)، والخسارة أمام بني ياس بهدف من دون رد.

وفي مواجهات سابقة التقى خورفكان مع النصر في ست مواجهات، فاز خورفكان في مواجهتين آخرها في إياب الموسم الماضي (4-صفر)، بينما فاز النصر في أربع مواجهات، أبرزها (3-صفر) في ذهاب الموسم الماضي أيضاً.