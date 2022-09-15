الامارات | «يد الشارقة» يختتم معسكر سوسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم فريق كرة اليد في نادي الشارقة، اليوم، معسكره الخارجي في مدينة سوسة التونسية، الذي امتد لـ10 أيام، قبل الانتقال إلى مدينة الحمامات في تونس، للمشاركة في بطولة الأندية العربية المقامة خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، المؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر غلوب»، المقرر إقامتها في السعودية أكتوبر المقبل.

من جهته، أكد مدير فريق الشارقة، علي المرزوقي، جاهزية «الملك» من الناحيتين البدنية والذهنية، وأعرب في تصريحات صحافية عن ارتياح الجهازين الفني والإداري لتحقيق المعسكر لأهدافه بدخول اللاعبين في أجواء البطولة، وارتفاع عاملي التركيز والثقة لديهم.