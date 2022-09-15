شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يعلن التعاقد مع القبرصي بابافاسيليو مديرا فنيا للفريق الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع القبرصي بابا فاسيليو من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لمصطفى عبده المدير الفني السابق للفريق.

ونشرت صفحة غزل المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعالم اليونان في إشارة للتعاقد مع مدرب وادي دجلة السابق وكتبت على الفيديو: "مرحبا"، كما نشرت أيضا صورة للمدرب الجديد قائلة: "سيداتي آنساتي سادتي رحبوا معنـا بمديرنا الفني الجديد نيكوديموس باباڤاسيليو".

وقرر على العباسى، رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة، صرف مستحقات لاعبى الفريق خلال الـ48 ساعة المقبلة قبل العودة من الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

ويتبقى للاعبى غزل المحلة بعض المستحقات من الموسم المنتهى والمكافآت الخاصة بالمباريات والبقاء فى بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب منافسة شرسه.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لإبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة وتعرض للهزيمة في 12 مباراة.