شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الاتحاد السكندري فى البطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة برئاسة اسماعيل القرقاوى عن جدول مباريات البطولة العربية للأندية والتى تقام بالكويت فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ويشارك فى البطولة من مصر ناديى الاهلى والاتحاد السكندرى، حيث يشارك بالبطولة 13 فريقا هى البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى، الأهلى والاتحاد السكندرى، والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك.

ووفقا لجدول البطولة فإن الاتحاد تكون مبارياته كالتالى ..

الأربعاء 5 أكتوبر الاتحاد واهلى حلب السورى

الخميس 6 اكتوبر الاتحاد واهلى بنى غازى

السبت 8 أكتوبر الاتحاد و الكويت الرياضى .

وقام الاتحاد العربي بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة