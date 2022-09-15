شكرا لقرائتكم خبر عن الماضي والحاضر.. شادي حسين بعد ارتدائه قميص الأهلي: حلمت به منذ أن كنت طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شادي حسين، مهاجم النادي الأهلي الجديد الوافد من نادي سيراميكا، عن سعادته بارتداء قميص المارد الأحمر، مؤكدا أنه كان حلما يراوده منذ أن كان طفلا.

ونشر شادي صورا له بقميص الأهلى إحداها بعد توقيعه وانضمامه للفريق والأخرى قديمة وهو يرتدى "كوفيه" عليها شعار النادي الأهلي، صحبها بتعليق: "حلمت به منذ أن كنت طفلاً".



شادي حسين

وسبق وأبدى شادي حسين المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بأعظم لحظات حياته، بعد أن حقق حلم العمر بارتداء قميص الفريق، مؤكدًا أنه لم يتردد ولو للحظة واحدة في الانضمام للأهلي.

وقال شادى حسين فى حوار نشره الموقع الرسمى للنادى الأهلى: "لا يوجد من الكلمات ما يمكنه أن يصف شعوري بعد أن تحولت أحلامي إلى واقع كنت أتمناه وأعمل على تحقيقه، وعلى الرغم من صعوبة هذا الحلم فإنني لم أتخل يومًا عن السعي للوصول إليه، خاصة أنني لعبت كرة القدم بسبب الأهلي. لهذا لم أفكر أو آخذ وقتًا، ووافقت على الفور على هذه الخطوة التي انتظرتها سنوات طويلة"، وأضاف: "بالفعل كان لدي عروض عديدة، لكني لم أقارن الأهلي بأي مكان آخر.. لقد حلمت بهذه الخطوة وعندما تحققت لم أتردد في الموافقة من دون أي تفكير".



شادي حسين

وأكد لاعب الاهلى الجديد أنه كان يتمنى دائمًا أن يحالفه التوفيق ويرتدي قميص الأهلي ويتوج معه بالبطولات، وكان يبذل قصارى جهده طوال الفترة الماضية حتى ينجح في لفت أنظار النادي ويكون جديرًا بثقة المسئولين فيه، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بالإحباط الشديد مع كل مرة كان يتم ترشيحه للانضمام ولا تنتهي الأمور كما كان يتمنى.

وقال شادي حسين إنه ينتمي لعائلة تشجع الأهلي، وتربى على عشق النادي ومتابعة لاعبيه منذ الصغر، وكان يحرص بشكل مستمر على حضور مباريات الفريق في استاد القاهرة على وجه الخصوص، وكان حلم اللعب للنادي الأهلي يلازمه منذ الطفولة ويكبر مع سنوات عمره.