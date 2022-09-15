شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعاقد مع مدافع الأهلى السابق استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح نادي النصر بقيادة ياسر رضوان في الحصول على خدمات محمد عبدالفتاح تاحا مدافع الاهلي و دجلة وانبي السابق رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي القاهري استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

ووقع تاحا على عقود انضمامه للنصر رسميا في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

محمد عبدالفتاح تاحا من مواليد 1991 يعد إضافة قوية لدفاعات فريق النصر نظرا لخبراته الكبيرة بالدوري الممتاز حيث بدأ تاحا مشواره مع الكرة ناشئا في نادي النصر قبل أن ينتقل لصفوف النادي الاهلي في صفوف الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول في سن 16 سنه موسم 2007/2008 واستمر بالفريق حتي سن 21 سنه حصد خلالهم علي العديد من البطولات مع الأهلي مثل بطولة الدوري وبطولة دوري ابطال افريقيا كما لعب لأندية وادي دجلة وانبي وبتروجيت وحرس الحدود والانتاج الحربي.

كما لعب لمنتخب الشباب بقيادة مصطفي يونس وهاني رمزي وانضم أيضا لصفوف الاوليمبي وشارك في كاس العالم للشباب بكولومبيا وحصل علي المركز الثالث في بطولة افريقيا تحت قيادة ضياء السيد كما شارك مع منتخب مصر الأول بقيادة برادلي وهاني رمزي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية .